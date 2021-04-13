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اكتشف نجما جديد.. ونقد نظريات بطليموس تعرف على ابن رشد

اكتشف نجما جديد.. ونقد نظريات بطليموس تعرف على ابن رشد

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