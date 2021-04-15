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كاميرا عجيبة تراقبك وتتفاعل ذاتيا مع المحفزات الخارجية

كاميرا عجيبة تراقبك وتتفاعل ذاتيا مع المحفزات الخارجية

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