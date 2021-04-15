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"مدفع رمضان" يعود للعمل من أعلى قلعة محمد علي بعد توقف دام 30 عاماً

"مدفع رمضان" يعود للعمل من أعلى قلعة محمد علي بعد توقف دام 30 عاماً

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