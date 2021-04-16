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قصة نجاح لمشروع نسائي بدأ بدولار منذ نحو 60 عاما.. وأصبح إلهاماً لفيلم قريب

قصة نجاح لمشروع نسائي بدأ بدولار منذ نحو 60 عاما.. وأصبح إلهاماً لفيلم قريب

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