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مقتل 8 أشخاص وإصابة آخرين في إطلاق نار بمدينة إنديانابوليس الأميركية

مقتل 8 أشخاص وإصابة آخرين في إطلاق نار بمدينة إنديانابوليس الأميركية

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