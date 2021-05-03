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مشهد مرعب، لحظة هجوم لصوص مسلحين على شاحنة نقل أموال في جنوب إفريقيا

مشهد مرعب، لحظة هجوم لصوص مسلحين على شاحنة نقل أموال في جنوب إفريقيا

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