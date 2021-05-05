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رسام مصاب بشلل دماغي يحقق ملايين المشاهدات ويبيع آلاف اللوحات

رسام مصاب بشلل دماغي يحقق ملايين المشاهدات ويبيع آلاف اللوحات

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