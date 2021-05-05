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في مشهد يحبس الأنفاس، نجت طفلة من فكي سمكة قرش هاجمتها، على أحد شواطئ هاواي في أميركا

في مشهد يحبس الأنفاس، نجت طفلة من فكي سمكة قرش هاجمتها، على أحد شواطئ هاواي في أميركا

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