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سحل وضرب واعتقال..مشاهد لاقتحام الشرطة الاسرائيلية المسجد الأقصى

سحل وضرب واعتقال..مشاهد لاقتحام الشرطة الاسرائيلية المسجد الأقصى

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