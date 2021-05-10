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إطلاق سراح مريم عفيفي .. استمع لما قالته لأحد عناصر الشرطة الإسرائيلية

إطلاق سراح مريم عفيفي .. استمع لما قالته لأحد عناصر الشرطة الإسرائيلية

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