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بسرعة الطائرة وبكبسولات.. السفر المستقبلي عبر " HYPERLOOP" يبدو وشيكا

بسرعة الطائرة وبكبسولات.. السفر المستقبلي عبر " HYPERLOOP" يبدو وشيكا

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