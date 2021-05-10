.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

تطور جديد في قضية حي "الشيخ جرّاح" في القدس الشرقية

تطور جديد في قضية حي "الشيخ جرّاح" في القدس الشرقية

تابع مشاهدة
اكتشف المزيد