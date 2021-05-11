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11 قتيلا بينهم 9 تلاميذ وعشرات الجرحى في إطلاق نار داخل مدرسة في روسيا

11 قتيلا بينهم 9 تلاميذ وعشرات الجرحى في إطلاق نار داخل مدرسة في روسيا

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