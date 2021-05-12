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عشية العيد ومع عودة استهداف الأبراج السكنية.. عائلات في الشارع بلا مأوى

عشية العيد ومع عودة استهداف الأبراج السكنية.. عائلات في الشارع بلا مأوى

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