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مشاهير عالميون يعبرون عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني

مشاهير عالميون يعبرون عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني

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