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غزة تستقبل أول أيام العيد بغارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي

غزة تستقبل أول أيام العيد بغارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي

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