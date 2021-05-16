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إسرائيل تواصل غاراتها العنيفة على غزة وتدمير 4 مبان سكنية في حي الرمال

إسرائيل تواصل غاراتها العنيفة على غزة وتدمير 4 مبان سكنية في حي الرمال

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