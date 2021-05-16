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عملية دهس في حي الشيخ جراح بالقدس.. 7 جرحى ووفاة المنفذ

عملية دهس في حي الشيخ جراح بالقدس.. 7 جرحى ووفاة المنفذ

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