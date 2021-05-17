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بين 50 و100 ألف دولار تكلفة إسقاط صاروخ فلسطيني واحد من قبل إسرائيل

بين 50 و100 ألف دولار تكلفة إسقاط صاروخ فلسطيني واحد من قبل إسرائيل

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