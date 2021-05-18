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مشاهد تفطر القلب للحظات يعيشها أطفال غزة تحت القصف

مشاهد تفطر القلب للحظات يعيشها أطفال غزة تحت القصف

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