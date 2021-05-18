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وسط رعاية صحية متدنية.. قرية هندية تعالج مصابي كورونا تحت الأشجار

وسط رعاية صحية متدنية.. قرية هندية تعالج مصابي كورونا تحت الأشجار

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