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مُقعد وزوجته الحامل وطفلته بين ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة

مُقعد وزوجته الحامل وطفلته بين ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة

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