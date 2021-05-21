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بعد 11 يوما من الغارات الدامية.. احتفالات في قطاع غزة بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار

بعد 11 يوما من الغارات الدامية.. احتفالات في قطاع غزة بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار

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