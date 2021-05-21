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ماتت خائفة.. الطفلة ديما عسلية ضحية جديدة للقصف على غزة

ماتت خائفة.. الطفلة ديما عسلية ضحية جديدة للقصف على غزة

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