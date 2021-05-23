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مئات العائلات تفر من منازلها بعد ثوران بركان "نيراغونغو" في الكونغو

مئات العائلات تفر من منازلها بعد ثوران بركان "نيراغونغو" في الكونغو

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