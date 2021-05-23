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منحوتات من الرمال لأشهر المعالم السياحية تتنافس في مسابقة روسية

منحوتات من الرمال لأشهر المعالم السياحية تتنافس في مسابقة روسية

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