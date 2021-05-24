.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

البحر يضيق على صيادي غزة وإسرائيل تحدد لهم 3 أميال فقط

البحر يضيق على صيادي غزة وإسرائيل تحدد لهم 3 أميال فقط

تابع مشاهدة
اكتشف المزيد