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تحريض ضد جيجي وبيلا حديد والمغنية دوا ليبا لمناصرتهن القضية الفلسطينية

تحريض ضد جيجي وبيلا حديد والمغنية دوا ليبا لمناصرتهن القضية الفلسطينية

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