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غزة تبدأ بعمليات الإعمار رغم قلة الموارد والمعدات

غزة تبدأ بعمليات الإعمار رغم قلة الموارد والمعدات

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