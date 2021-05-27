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حلاّق من غزة يقص شعر زبائنه على أنقاض محله الذي دمرته الغارات الإسرائيلية

حلاّق من غزة يقص شعر زبائنه على أنقاض محله الذي دمرته الغارات الإسرائيلية

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