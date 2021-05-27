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عراقي مسن هوايته جمع قطع الصابون القديمة.. بعضها بعمر قرن

عراقي مسن هوايته جمع قطع الصابون القديمة.. بعضها بعمر قرن

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