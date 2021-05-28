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ملايين الفئران تجتاح المزارع وتغزو المنازل والخسائر فادحة

ملايين الفئران تجتاح المزارع وتغزو المنازل والخسائر فادحة

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