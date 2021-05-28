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يرسم الناس في الشارع دون علمهم.. رسام أردني يقدم السعادة في صورة

يرسم الناس في الشارع دون علمهم.. رسام أردني يقدم السعادة في صورة

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