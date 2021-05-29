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دفع ثمن فعلة زوجته.. إقالة سفير بلجيكا لدى كوريا الجنوبية من منصبه

دفع ثمن فعلة زوجته.. إقالة سفير بلجيكا لدى كوريا الجنوبية من منصبه

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