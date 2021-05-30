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اكتشاف رفات 215 طفلاً في مدرسة بكندا.. فما القصة؟

اكتشاف رفات 215 طفلاً في مدرسة بكندا.. فما القصة؟

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