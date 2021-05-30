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الثالث في العالم.. أول ضرير في آسيا يتسلق جبل إيفرست

الثالث في العالم.. أول ضرير في آسيا يتسلق جبل إيفرست

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