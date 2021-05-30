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حكاية طفل لم يتعدى عمره 11 عاما .. صار راعي أغنام شهير في البوسنة ويطمح بالمزيد

حكاية طفل لم يتعدى عمره 11 عاما .. صار راعي أغنام شهير في البوسنة ويطمح بالمزيد

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