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شبان من غزة يلعبون" أكروبات" فوق الأنقاض.. لعب بالنار يظهر حجم الدمار

شبان من غزة يلعبون" أكروبات" فوق الأنقاض.. لعب بالنار يظهر حجم الدمار

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