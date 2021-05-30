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مخترعة أميركية شابة تنجح في تصميم بدلة تشبه بدلة "آيرون مان" من فيلم "أفنجرز"

مخترعة أميركية شابة تنجح في تصميم بدلة تشبه بدلة "آيرون مان" من فيلم "أفنجرز"

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