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"واتساب" يتراجع عن تهديده حول حجب ميزات التطبيق لرافضي تحديث الخصوصية

"واتساب" يتراجع عن تهديده حول حجب ميزات التطبيق لرافضي تحديث الخصوصية

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