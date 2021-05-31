.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الصين تكمل بناء ثاني أكبر محطة كهرومائية في العالم بسعة 16 مليون كيلووات

الصين تكمل بناء ثاني أكبر محطة كهرومائية في العالم بسعة 16 مليون كيلووات

تابع مشاهدة
اكتشف المزيد