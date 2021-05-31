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تأكل ساندويشا كاملا بلقمة واحدة، وتفتح فمها بشكل رهيب، أميركية تملك أكبر فم في العالم

تأكل ساندويشا كاملا بلقمة واحدة، وتفتح فمها بشكل رهيب، أميركية تملك أكبر فم في العالم

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