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مشهد لغواص يشرب قارورة مشروب غازي كاملة رأسا ًعلى عقب تحت جليد بحيرة في كندا

مشهد لغواص يشرب قارورة مشروب غازي كاملة رأسا ًعلى عقب تحت جليد بحيرة في كندا

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