ضحايا التدخين أضعاف قتلى كورونا.. الصحة العالمية تحذر
تابع مشاهدة
- ٠١:٠٥ السلطات الإيطالية تُفرج عن "جزار المافيا" بعد 25 عاماً خلف القضبان
- ٠١:٠٧ بعد كورونا.. سلالة غير مسبوقة في الصين من إنفلونزا الطيور
- ٠١:٢١ أحدث موضة.. أفراح زواج على الطائرات
- ٠١:١٤ "قفز المركبات".. مسابقة مثيرة في بريطانيا ومكافأتها زهيدة رغم مخاطرها الكبيرة
- ٠٣:٤٨ أودت بحياة الآلاف.. مشاهد صادمة من أخطر طرق العالم
- ٠١:١٩ خبير أميركي .. يحذر من جائحة لكوفيد 26 وكوفيد- 32
- ٠١:١٥ العناق لا الرصاص.. شعار جديدة للشرطة في المكسيك
- ٠١:٢٥ من هي فرقة GIS المصرية نادرة الظهور؟
- ٠١:٥٠ زعيم جبهة البوليساريو ينفي اتهامات "الإبادة الجماعية" و"التعذيب"
- ٠١:٥٤ "مرآة النار".. تحدٍ خطير على "تيك توك".. ضحيته مراهقة أميركية
- ٠١:٣٦ فنان برازيلي يعيد تشكيل لوحات شهيرة بالبلاستيك للتنبيه لخطورته على البيئة
- ٠٠:٥٩ ضحايا التدخين أضعاف قتلى كورونا.. الصحة العالمية تحذر