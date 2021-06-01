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فنان برازيلي يعيد تشكيل لوحات شهيرة بالبلاستيك للتنبيه لخطورته على البيئة

فنان برازيلي يعيد تشكيل لوحات شهيرة بالبلاستيك للتنبيه لخطورته على البيئة

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