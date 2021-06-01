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من القدس إلى أفغانستان إلى مالي.. مراسلو "العربية" و"الحدث" يواصلون التغطية

من القدس إلى أفغانستان إلى مالي.. مراسلو "العربية" و"الحدث" يواصلون التغطية

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