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اكتشاف معسكر اعتقال نازي يحوي رفات 640 من الأسرى السوفييت

اكتشاف معسكر اعتقال نازي يحوي رفات 640 من الأسرى السوفييت

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