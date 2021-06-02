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بعد 13 يوما.. إخماد النيران في السفينة المشتعلة قبالة سواحل سريلانكا

بعد 13 يوما.. إخماد النيران في السفينة المشتعلة قبالة سواحل سريلانكا

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