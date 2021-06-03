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عراقيون يلجأون إلى "جمع الملح" لتوفير مصدر الدخل

عراقيون يلجأون إلى "جمع الملح" لتوفير مصدر الدخل

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