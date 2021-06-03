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لهذا السبب انسحبت لاعبة التنس الشهيرة نعومي أوساكا من بطولة فرنسا المفتوحة

لهذا السبب انسحبت لاعبة التنس الشهيرة نعومي أوساكا من بطولة فرنسا المفتوحة

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